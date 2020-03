Mediterrànea II, perfekte Verbindung von Strand und Stadt

Wenn man ein neues Zuhause sucht, ist ein Hauptkriterium das Umfeld, in dem man leben wird. Diesen Faktor hatte Gestilar bei der Planung von Mediterrània II im Auge. Das Projekt mit 96 Verkaufswohnungen in Palma de Mallorca befindet sich in herausragender Lage nur 500 Meter vom Strand und vom Hafen von Portixol entfernt. Den Bewohnern stehen neben einer Vielzahl von Restaurants, in denen man die beste Gastronomie der Gegend genießen kann, unendlich viele Freizeitmöglichkeiten und nahegelegene Sportanlagen zur Verfügung, in denen sie Outdoor-Sport treiben können. Zudem gibt es Parks und Grünflächen.

Dieses Wohnungsneubauprojekt in Palma de Mallorca befindet sich neben dem Paseo Marítimo an einem Abschnitt zwischen einem kleinen Fischerhafen und dem großen und modernen Hafen von Palma, der sich am Fuße der einzigartigen Kathedrale befindet. Diese bildet den neuralgischen Punkt der Stadt und bietet dem Besucher spektakuläre Ausblicke – sowohl am Tag als auch in der Nacht, wenn die majestätische Kirche durch eine dezente Beleuchtung effektvoll hervorgehoben wird.

Die Altstadt Palmas, die nur ein paar Minuten vom neuen Wohnprojekt von Gestilar entfernt ist, lädt zu ausgiebigen Spaziergängen durch die verwinkelten Kopfsteinpflastergassen ein, vorbei an architektonisch beeindruckenden, herrschaftlichen Gebäuden, die gerade hier in der Altstadt von Palma von großer historischer Bedeutung sind.

Mediterrànea II, exklusive Designerwohnungen

Für das Wohnprojekt Mediterrània II sind 96 Wohnungen zum Erstbezug geplant, darunter auch einige Maisonettewohnungen. Die Wohnungen sind auf verschiedene Gebäude mit je zwei bzw. sieben Stockwerken verteilt, wobei Erdgeschosswohnungen einen eigenen Garten haben. Sowohl dieses als auch das vorherige Projekt Mediterrània I ist vor allem für Menschen geplant, die auf Mallorca leben und eine neue Wohnung suchen oder für solche, die eine Zweitwohnung in Strandnähe erwerben wollen.

Mediterrània II setzt auf das Konzept eines urbanen und modernen Designs und die Erfüllung von Ansprüchen der gesamten Familie. Daher sind die Gemeinschaftsbereiche dieser Neubauwohnungen auf Mallorca als Grünflächen gestaltet, es gibt einen Fitnessraum mit topmodernen Geräten, einen Pool und einen Freizeit- und Spielbereich für Kinder.

Ein wesentlicher Aspekt ist auch, dass diese neue Wohnanlage in Palma sich innerhalb eines geschlossenen Wohnkomplexes mit Zugangsbeschränkung befindet. Auf diese Weise wird maximale Sicherheit für die Bewohner garantiert.



Mediterrània I

Der Bau des ersten Projekts, Mediterrània I, hat im vergangenen Sommer begonnen. Der Komplex liegt im Wohnviertel Nou Llevant, die Wohnungen verfügen über zwei, drei oder vier Schlafzimmer, sind mit erstklassigen Materialien ausgestattet, und es besteht die Option einer individuellen Mitgestaltung.

Die Wohnungen haben jeweils große Terrassen, die als erweiterte Wohnflächen konzipiert und so angelegt sind, dass das natürliche Licht maximal genutzt werden kann. Zu einigen Wohnungen gehört eine Sonnenterrasse auf dem Dach des Gebäudes, von wo aus man einen unvergleichlich schönen Ausblick aufs Meer und die Bucht von Palma de Mallorca hat.

Verkehrsanbindung



Gute Möglichkeiten, sich in der Stadt fortzubewegen, sind immer ein Pluspunkt für einen Standort. Mediterrània II befindet sich knappe zehn Fahrminuten vom Flughafen Palma entfernt. Man kann aber auch den Bus nehmen – die Linie 1 verkehrt zwischen Flughafen und Wohnanlage in weniger als einer halben Stunde Fahrzeit.

Durch die Zentrumsnähe hat man zudem die Möglichkeit, viele andere Buslinien zu nutzen, beispielsweise die Linie 6, die bis zum renommierten Krankenhaus Hospital de Son Espases fährt, und die Linie 12 in Richtung Sa Garriga im Stadtzentrum.

Darüber hinaus erreicht man in nur zehn Gehminuten zwei U-Bahnstationen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Verkaufsbüro von Gestilar in der Avinguda Mèxic Nr. 15, 07007 Palma, Balearen.

Entdecken Sie unsere Projekte!