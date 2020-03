Sturmböen fegen nachts über Mallorca

Foto: Livecam an der Playa de Muro am Dienstagmorgen.

Verfolgen Sie das Wetter über unsere MZ-Livecams. Foto: Livecam an der Playa de Muro am Dienstagmorgen.





Auf dem

Heftige Sturmböen haben in der Nacht auf Dienstag (3.3.) etliche kleinere Schäden auf Mallorca angerichtet. Das Notfalltelefon der Feuerwehr kam nicht zur Ruhe. Mehrmals mussten sie wegen umgekippter Bäume, abgerissener Markisen oder gerissener Stromleitungen ausrücken.Auf dem Paseo Marítimo von Palma de Mallorca stürzte ein Baum um, ein weiterer auf La Rambla in der Innenstadt. Am Einkaufszentrum Fan Mallorca wirbelte der Wind eine große Werbetafel eines Burger- Restaurants durch die Luft.

Como consecuencia del vendaval.

Caída de árbol en la Rambla

22:30 pic.twitter.com/PCVqnMr0Y6 — A.C.i E. (@BombersDePalma) March 2, 2020



Auch am Dienstag (3.3.) gelten auf Mallorca weiterhin Wetterwarnungen der Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen und heftiger Windböen. Der Wind lässt tagsüber etwas nach, frischt aber in der Nacht auf Mittwoch (4.3.) wieder auf. Die Böen erreichen Windstärken von bis zu 80 Kilometern pro Stunde.

Am Dienstag bleibt es überwiegend trocken. Die Wolkendecke reißt am Nachmittag auf und lässt die Sonne durch. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 Grad in Palma, 17 Grad im Inselosten und 13 Grad im Tramuntana -Gebirge (Lluc). Nachts kühlt es sich auf Werte um 10 Grad ab.Der Mittwoch (4.3.) wird überwiegend sonnig. Im Laufe des Vormittags lässt der Wind nach. Die Temperaturen steigen inselweit auf Werte um die 18 Grad. Die Tiefsttemperaturen bleiben stabil.Auch am Donnerstag bleibt der Himmel heiter bis wolkig. Ortsweise kann es zu leichten Schauern kommen. Es wird wieder wärmer.Cielo poco nuboso aumentando a nuboso durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios o en ascenso. Vientos de compomente oeste con intervalos de fuerte y rachas de 70 km/h, disminuyendo por la mañana a flojos.