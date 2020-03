Sturmböen reißen sieben Palmen an Palmas Paseo Marítimo auf Mallorca um

Sturmböen reißen sieben Palmen an Palmas Paseo Marítimo auf Mallorca um

Heftige Sturmböen haben am Dienstag (3.3.) sieben der ältesten Palmen auf dem Paseo Sagrera am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca umgerissen oder abgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand, weil das Rathaus die Promenade wenige Stunden zuvor hatte sperren lassen. Der Paseo Sagrera befindet sich zwischen Alter Mole und dem Regierungssitz Consolat de Mar.

Der spanische Wetterdienst hatte zuvor die Warnstufe Orange wegen starker Windböen auf der gesamten Insel ausgegeben. Am Mittwochmorgen (4.3.) beruhigte sich der Sturm. Die Warnstufe wurde zunächst auf Gelb herabgesetzt. Ab 12 Uhr gilt Entwarnung.

Im November vergangenen Jahres war eine Frau im Parc de la Mar von einer Palme erschlagen worden, die starke Windböen umgerissen hatten.