Wetter: So windig wird es in den kommenden Tagen auf Mallorca

Am Freitag (6.3.) dreht der Wind auf Nordwest und frischt noch einmal auf. Die Böen können in bergigen Lagen auf Geschwindigkeiten von 110 Kilometern pro Stunde kommen und dabei Bäume umreißen. Es gelten die Warnstufen Gelb wegen des Winds und Orange wegen hoher Wellen. Nachmittags nimmt die Bewölkung zu und es kann ortsweise zu Schauern kommen, die möglicherweise sogar mit Gewitter und Hagel verbunden sind.

Es wird deutlich kälter. In Sa Pobla sinken die Höchstwerte von 22 auf 16 Grad. In Palma sollen es am Freitag 16 Grad werden. Nachts werden Werte um die 10 Grad erreicht. In Lluc kühlt es sich nachts auf 5 Grad ab.