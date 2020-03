Zehn Gemeinden bei Mallorca-Woche in Berlin mit dabei

Bei einem geplanten Marketing-Event in Berlin, das der Inselrat von Mallorca nach der Absage der internationalen Tourismusmesse ITB auf die Beine stellt, wollen sich zehn Gemeinden der Insel beteiligen. Das hat der Inselrat nach einem Treffen mit Vertretern der Kommunen am Donnerstag (5.3.) bekannt gegeben. Es werde damit gerechnet, dass sich weitere Gemeinden anschließen. Ziel sei es, Mallorca auch in bewegten Zeiten den Deutschen als verlässliches Reiseziel zu präsentieren.

Die Mallorca-Woche soll Anfang April in Berlin stattfinden. Drei Tage lang werde man in der Mercedes-Benz-Arena sein, um die Sportangebote der Insel anzupreisen, heißt es. Die Mallorca-Woche soll die Endkunden ansprechen sowie Raum zum Networking mit Agenturen und Reiseveranstaltern bieten.

Auch die für die Messe angekündigte Pressekonferenz mit in Deutschland bekannten, zum Teil ehemaligen Profisportlern werde abgehalten, so Tourismusdezernent Andreu Serra – eingeladen sind hierfür die Golfspieler Nuria Iturrioz und Tino Schuster, die Radrennfahrer Joan Llaneras und Theo Reinhardt sowie die Tennisspieler Barbara Rittner und Markus Zoecke. Dazu sollen Impressionen der Challenge in Peguera projiziert sowie Golf- und Tennisspaß auf der Insel als Virtual Reality erlebbar sein.

Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela plant unterdessen ein Treffen auf Mallorca mit Vertretern der Reiseveranstalter, das eigentlich auf der ITB geplant war. Ein Gespräch mit Vertretern der Tui sollte trotz der Absage der Messe in Berlin stattfinden.

Nach Angaben der Hoteliers gibt es zwar bislang infolge der weltweiten Coronavirus-Krise kaum Stornierungen für den Mallorca-Urlaub, allerdings eine starke Zurückhaltung bei den Buchungen. Insbesondere im Tagungsgeschäft werden für Veranstaltungen neue Termine gesucht. Reiseveranstalter und Airlines bieten unterdessen flexible Stornierungsmöglichkeiten.

Alle Artikel zum Thema Corona-Virus