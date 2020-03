Kühler Wind fegt über Mallorca

Kühl und windig aber überwiegend sonnig - so wird das Wetter über das Wochenende (7./8.3.) auf Mallorca . Am Freitag (6.3.) gelten tagsüber Wetterwarnungen der Stufe Orange wegen hoher Wellen und unruhiger See sowie der Stufe Gelb wegen heftiger Windböen mit Geschwindigkeiten, die in höheren Lagen 110 Kilometer pro Stunde erreichen können. Auf der übrigen Insel pustet der Wind mit 80 Kilometern pro Stunde.

Auch am Samstag bleibt es kühl und windig. Die Schneefallgrenze fällt auf 1.000 Meter. Vereinzelte Schauer können also in der Tramuntana als Schnee herunterkommen. Auf dem Rest der Insel fallen die Niederschläge als Regen oder womöglich auch als Hagel. Einzelne Böen können Geschwindigkeiten von 80 Stundenkilometern oder in den Bergen von 100 Stundenkilometern erreichen. Dabei weht der Wind aus nordwestlichen Richtungen und lässt gegen Nachmittag deutlich nach. In Palma wird es tagsüber nicht wärmer als 16 Grad, nachts kühlt es sich auf 7 Grad ab.

Der Sonntag startet mit blauem Himmel und schwachem Nordwind. Nachmittags dreht der Wind auf Südwest, und es zieht sich wieder etwas zu. Die Tagestemperaturen bleiben stabil, nachts kann es noch etwas kälter werden. /tg