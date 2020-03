Deutscher stirbt bei Hindernisrennen auf Mallorca

Bei einem Hindernisrennen auf Mallorca ist am Samstag (7.3.) ein Teilnehmer ums Leben gekommen. Laut der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" handelt es sich dabei um einen 42-jährigen Deutschen.

Der Spartan Race wird am Wochenende (7.3./8.3.) auf dem Gelände der Kaserne Jaime II. in Palma de Mallorca ausgetragen. Am Samstag fand dort ein rund zehn Kilometer langes Rennen statt, bei dem eine Reihe von Hindernissen überwunden werden musste. Laut Augenzeugen brach der Mann zusammen. Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg.

Die Veranstalter ließen in Reaktion auf das Unglück die Siegerehrung ausfallen. /ff