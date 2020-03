Bis zu 25 Grad zur Wochenmitte auf Mallorca

Can Pastilla am Sonntagmittag.

Can Pastilla am Sonntagmittag. Foto: MZ-Livecam

Nach einem sonnigen Sonntag (8.3.) startet Mallorca mit einem Sonne-Wolken-Mix in die neue Woche. Im Laufe des Tages ziehen einige Wolken auf, ortsweise kann es etwas regnen. Die Temperaturen steigen tagsüber auf knapp 20 Grad, für Palma de Mallorca sind maximal 18 Grad vorhergesagt. Nachts liegen die Tiefstwerte zwischen 4 Grad in Lluc und 9 Grad in Felanitx. Der Wind weht nur schwach.

Ab Montagabend um 20 Uhr gilt an der Südwestküste sowie an der Nordostküste von Mallorca Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen. In Kraft ist die Warnstufe bis Dienstagmorgen um 10 Uhr.

Am Dienstag (10.3.) ist es dann überwiegend sonnig auf Mallorca, ortsweise kann es Frühnebel geben. Die Temperaturen sind stabil, maximal sind 20 Grad drin. Im Nordosten kann der Wind etwas auffrischen.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: unsere MZ-Livecams

Am Mittwoch hat dann die Sonne ganz und gar das Sagen, die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad in der Inselmitte, in Palma sind bis zu 21 Grad vorhergesagt. Für Donnerstag prognostiziert der spanische Wetterdienst Aemet bei blauem Himmel gar schon bis zu 26 Grad im Nordosten von Mallorca.

Zum Ende der Woche hin sollen die Temperaturen wieder etwas zurückgehen, aber weiterhin die 20-Grad-Marke-knacken. Die Bewölkung nimmt zu. 7ff