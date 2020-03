Mallorca-Flüge mit Verweis auf Coronavirus-Krise gestrichen

Die Coronavirus-Krise hat erste Auswirkungen auf das Angebot der Mallorca-Flüge. So hat die Fluggesellschaft Lauda mit Verweis auf die "Auswirkungen von COVID-19" Flüge zwischen dem 18. März und dem 8. April gestrichen. "Alle betroffenen Kunden wurden per E-Mail und SMS benachrichtigt und erhalten die Möglichkeit, eine Rückerstattung zu beantragen oder ihre Reise umzubuchen", heißt es auf der Website von Lauda.

Betroffen ist etwa Mallorca-Urlauber Stefan Boscher. In seinem Fall wurden Flüge zwischen Hannover und Palma de Mallorca am 3. und 18. April annulliert. "Bitte informieren Sie andere Personen, die in ihrer Gruppe reisen", heißt es in einer Mitteilung, die der Deutsche aus Herford am Samstag (7.3.) erhielt.

"Lauda sieht sich aufgrund des Covid19-Virus gezwungen, eine Reihe von Kurzstreckenflügen für den Zeitraum von drei Wochen vom 18. März bis zum 8. April zu streichen", teilt Lauda am Sonntag auf seiner Website mit. Und fügt hinzu: "Wir erhalten derzeit viele Anfragen und bitten bei spezifischen Fragen um etwas Geduld."

"Das ist schon komisch, keiner weiß, was in drei oder vier Wochen sein wird", so Boscher, der zwei Wochen Urlaub mit seiner Familie in Can Picafort geplant hat. Für einen Ersatzflug mit Ryanair - Hin- und Rückflug für zwei Erwachsene und drei Kinder - muss er nun 500 Euro mehr bezahlen, wie er der MZ berichtet. Mit seiner Familie sei er angewiesen auf die Schulferien zu Ostern, die in den verschiedenen Bundesländern auf die gleichen Termine fallen.

Bei den Hoteliers auf Mallorca herrscht in erster Sorge wegen ausbleibender Neubuchungen. Stornierungen hielten sich bislang in Grenzen, hieß es zuletzt. Nachdem die internationale Tourismusmesse ITB in Berlin vergangene Woche abgesagt wurde, plant der Inselrat eine Mallorca-Woche in Berlin Anfang April, um dort speziell für den Sporttourismus zu werben. Auch mehrere Gemeinden werden vertreten sein. Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela will unterdessen Vertreter der deutschen Reiseveranstalter nach Palma zu Gesprächen einladen. Eurowings und Condor haben derweil die Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen erleichtert.

Auf den Balearen waren bis Sonntag (8.3.) acht Coronavirus-Fälle gemeldet, davon sechs auf Mallorca. Der Krankheitsverlauf bei den Patienten sei leicht, die Lage unter Kontrolle, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Bis auf eine Ausnahme hatten sich alle Patienten von Mallorca in Italien oder Frankreich angesteckt, nicht auf der Insel. Zuletzt wurde am Samstag die Infizierung eines Arztes auf Menorca bestätigt. Man gehe davon aus, dass er keine Patienten angesteckt habe. /ff

