Falsche Polizisten treiben in Palma de Mallorca ihr Unwesen

Ein oder mehrere falsche Polizisten haben anscheinend wochenlang ihr Unwesen in Palma de Mallorca getrieben. Wie die spanische Nationalpolizei informierte, nahm sie einen 40-jährigen Mann fest, der sich wiederholt als Polizist ausgegeben haben soll, um sich zum Beispiel Zugang zu Wohnungen zu verschaffen oder Drogen zu beschlagnahmen. Dabei soll der Mann das Foto einer Dienstplakette genutzt haben, das er auf dem Handy vorzeigte. Nach Komplizen des Festgenommenen wird noch gesucht.

Beschreibungen der Opfer zufolge klingelte der mutmaßliche Täter nachts an Wohnungstüren und zeigte über die Videosprechanlage eine Dienstplakette. Eine misstrauische Anwohnerin rief die Nationalpolizei, um über den Vorfall zu informieren. Da man auf der Wache keine Kenntnis von Hausdurchsuchungen in dem Viertel hatte, schickte man eine Streife los. Auf der Straße wurde ein Mann gestellt, der auf seinem Handy das Foto einer Polizeidienstplakette gespeichert hatte.

In den Tagen zuvor war ein Fall bekannt geworden, in dem ein mutmaßlich falscher Polizist in Begleitung von zwei weiteren Personen Besucher einer Bar in Coll d'en Rebassa auf Drogen filzte. Dabei beschlagnahmten die Männer Marihuana. Die Polizei untersucht nun, ob es sich um denselben nun festgenommenen 40-Jährigen handelte, und sucht nach den beiden mutmaßlichen Komplizen. /tg