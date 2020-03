Polizei findet vermeintliches Drogenboot an der Playa de Palma

Wie die Policía National bestätigt, wurde am vergangenen Freitag (6.3.) ein verdächtiges Boot an der Playa de Palma auf Höhe des Balneario 7 an Land geschwemmt. Es handelt sich um ein schwer beschädigtes Schnellboot, das 1.000 Liter Treibstoff in Kanistern an Bord hatte.

Die Polizei vermutet, dass mit dem Gefährt Drogen transportiert wurden, und die Besitzer es aufgaben, nachdem sie bei schlechtem Wetter mit einem anderen Boot kollidierten.

Wahrscheinlich war es von Marokko aus unterwegs an die Küste Frankreichs. Drogen befanden sich Laut eines Sprechers der Nationalpolizei keine an Bord. Sie könnten umgeladen worden – oder auch im Wasser gelandet sein. /lk