Coronavirus: Fallas und Fußball - Spanien verbietet Massenveranstaltungen

Spaniens Premier Pedro Sánchez am Dienstag (10.3.) in Madrid. Foto: DM

Aufgrund der schnellen Ausbreitung des Coronavirus in Spanien hat Regierungschef Pedro Sánchez am Dienstag (10.3.) neue Maßnahmen angekündigt, die auch die Balearen-Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera betreffen. Dem Land stünden "schwierige Wochen" bevor. Um "die Notlage zu bekämpfen" werde man "alles tun, was notwendig ist", so der Premier.

In den Risiko-Gebieten mit den meisten Infektionen - zur Zeit sind das in Spanien die Autonomen Regionen Madrid und La Rioja sowie die Umgebung rund um die baskische Hauptstadt Vitoria - fallen die Schulen und Universitäten aus. Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen werden im ganzen Land abgesagt. Fußballspiele finden spanienweit ohne Publikum statt. Die Fallas - die größten Fiestas der Stadt Valencia - werden verschoben. Direktflüge zwischen Italien und Spanien werden verboten. Die Maßnahmen werden nach Bedarf und gemäß der Entwicklung der Ansteckungszahlen angepasst und verschärft.

Gleichzeitig versprach Sánchez ein Maßnahmenpaket, um die wirtschaftlichen Schäden der Epidemie nach Möglichkeit abzufedern. Unternehmen sollen Steuerschulden stunden und günstige Kredite aufnehmen können. Konkrete Maßnahmen sollen am Donnerstag (12.3.) bekannt gegeben werden. Besondere Hilfen sollen für die am stärksten betroffenen Branchen - Tourismus und Transport - gelten. /tg