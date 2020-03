Mahnmal im Sa Feixina-Park in Palma de Mallorca bleibt geschützt

Ehrenmal in Palma: Wichtiges Denkmal oder Schandfleck der Geschichte?

Der zu Franco-Zeiten errichtete Obelisk im Sa Feixina-Park in Palma de Mallorca steht vorerst weiter unter Denkmalschutz. Das entschied das Verwaltungsgericht in der Balearen-Hauptstadt am Dienstag (10.3.).

Das Rathaus Palma will das zu Ehren gefallener Franco-Anhänger errichtete Denkmal abreißen und argumentiert, dass es gegen das Gesetz der Vergangenheitsbewältigung verstößt. Entsprechend beschloss der mallorquinische Inselrat, den Denkmalschutz für das Mahnmal aufzuheben. Den gegen diesen Beschluss erhobenen Einwänden des Denkmalschutzverbands wurde nun vom Gericht stattgegeben. Der Fall geht in die nächste Instanz. /tg