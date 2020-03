Wetter: Auf Mallorca explodiert schon einmal der Frühling

Das ist Mallorca-Frühling, wie wir ihn lieben: blauer Himmel und Temperaturen, die bis auf Höchstwerte von 27 Grad steigen.

Schon der Mittwoch (11.3.) beginnt mit sonnigem Wetter. Die Höchstwerte erreichen 21 Grad in Palma de Mallorca und 24 Grad in der Inselmitte (Sa Pobla). Nachts kühlt es sich noch empfindlich ab: 8 Grad in Palma oder Sa Pobla, 11 Grad in Felanitx und 7 Grad in den Bergen (Lluc). Der Wind weht schwach aus Südwest.

Am Donnerstag (12.3.) wird es dann richtig warm. Der Tag beginnt vereinzelt mit Frühnebel, aber dann regiert die Sonne. In Sa Pobla sollen Temperaturen von 27 Grad erreicht werden, sagen die Meteorologen vom spanischen Wetteramt Aemet. IN Palma werden es immerhin 23 Grad. Schwacher Südwind. Nachts kühlt es sich auf Werte um die 8 Grad ab. Es bleibt trocken.

Am Freitag bleibt es überwiegend heiter. Abends nimmt die Bewölkung zu, es könnte zu vereinzelten Schauern kommen. Der Wind dreht auf Nordost und frischt etwas auf. Es bleibt mild. /tg