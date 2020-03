Tourismusbranche in Cala Millor ruft zu Großdemo für Strände auf

Der Tourismusverband in Cala Millor will die vom Sturmtief Gloria in Mitleidenschaft gezogenen Strände für diese Mallorca-Saison auf keinen Fall abschreiben: "Calla Millor gibt nicht auf", lautet das Motto für eine weitere Demonstration, die am Samstag (14.3.) um 11 Uhr stattfinden soll. "Trage auch du dein Sandkorn bei", heißt es in dem Aufruf, der sich vor allem an die Anwohner in Son Servera und Sant Llorenç richtet, deren Strände im Januar von dem Sturm verunstaltet wurden und für die Zentralregierung weder Mittel noch Gemehmigungen bereitstellt, um sie auf die Urlaubersaison vorzubereiten.

Die Tourismusbranche in Cala Millor hofft dabei auch auf das Beispiel in Capdepera, wo die Küstenpromenade im Ortsteil Cala Ratjada nach einer massiven Demonstration nun doch mit Mitteln aus Madrid repariert werden kann. /tg