Auf Mallorca werden die Schulen geschlossen

Ab Montag müssen wegen des Coronavirus alle Schulen auf Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera sowie auch die Balearen-Universität für mindestens zwei Wochen schließen. Das hat die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol am Donnerstagabend (12.3.) auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Wenige Stunden zuvor hatte sie diese Maßnahme noch ausgeschlossen.

Den Ausschlag scheint eine Empfehlung der spanischen Zentralregierung gegeben zu haben. Dessen Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte am Nachmittag den Autonomen Regionen die Schließung empfohlen, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen.

Das balearische Bildungsministerium hatte die Schulleitungen bereits in den vergangenen Tagen auf diese Möglichkeit vorbereitet. Betroffen von der Schließung sind gut 170.000 Schüler auf den Balearen. Für die Lehrer gilt weiter Anwesenheitspflicht in den Schulen. Sie sollen nach Möglichkeit von dort per Internet unterrichten

Untersagt sind für die nächsten zwei Monate auch alle größeren Schulexkursionen, die sogenannten "viajes de estudio", die bei den größeren Schülern oft aufs Festland führen.

Anwesenheitspflicht gilt auch für die Dozenten an der Balearen-Universität, wo gut 13.000 Studenten eingeschrieben sind.

Alle Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca

Weiterhin kündigte die Ministerpräsidentin noch eine Vielzahl weiterer Maßnahmen an. Dazu gehören:

- Ausdrückliche Empfehlung, alle Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen abzusagen. Als Beispiel nannte Armengol den Jahrmarkt Fira del Ram vor den Toren Palmas.

- Schließung öffentlicher Einrichtungen wie Herbergen, Bibliotheken und Kulturzentren und Absage sämtlicher sportlicher Wettkämpfe.

- Einstellung weiterer 60 Mitarbeiter, um die 061 zu verstärken. Das ist die Hotline der balearischen Gesundheitsbehörde IB-Salut

- Neuordnung der Betreuung in den Gesundheitszentren, mit unterschiedlichen Zugängen für Patienten mit Atembeschwerden, auf der einen Seite, und alle anderen, auf der anderen.

Sie sei sich darüber bewusst, dass es sich um einschneidende und dramatische Maßnahmen handele, aber nur so könne einer weitere Ausbreitung des Erregers verhindert werden, so Armengol. "Lasst uns zwei Wochen alle zu Hause bleiben und zusehen, ob wir die Situation unter Kontrolle kriegen", so die Sozialistin wörtlich.

Auf den Balearen wächst die Zahl der Infizierten noch relativ langsam - linear statt exponenziell. Anderswo in Spanien ist die Pandemie außer Kontrolle. Armengol wiederholte ihre Forderung an die Zentralregierung in Madrid, die Einreise aus "besonders betroffenen Gebieten" zu "beschränken" oder "zu kontrollieren". Als Beispiele für diese Gebiete nannte Armengol auch Madrid und La Rioja.

Die Zentralregierung hatte in den vergangenen Tage bereits alle Flugverbindungen nach Italien eingestellt. Schiffsverbindungen waren hingegen bis Donnerstagabend noch erlaubt - einen Widerspruch, den Armengol bereits am Mittag kritisiert hatte. In den vergangenen Tagen hatten zwei Kreuzfahrtschiffe aus Italien in Palma angelegt. Die Madrider Zentralregierung hat nach den Protesten aus Palma am Nachmittag auch diese Anläufe untersagt.