Auf Mallorca werden die Schulen geschlossen

Nun also doch: Ab Montag müssen wegen des Coronavirus auf Mallorca alle Schulen schließen. Das hat die Balearen-Regierung am Donnerstagnachmittag (12.3.) bekanntgegeben. Wenige Stunden zuvor hatte Ministerpräsidentin Francina Armengol diese Maßnahme noch ausgeschlossen.

Den Ausschlag scheint eine Empfehlung der spanischen Zentralregierung gegeben zu haben. Dessen Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte am Nachmittag den Autonomen Regionen die Schließung empfohlen, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen.

Alle Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca

Das balearische Bildungsministerium hatte die Schulleitungen bereits in den vergangenen Tagen auf diese Möglichkeit vorbereitet. Betroffen von der Schließung sind gut 170.000 Schüler auf den Balearen. Möglicherweise könnte die Schließung sogar schon am Freitag in Kraft treten.

Ministerpräsidentin Francina Armengol wollte am Abend vor die Presse treten.Verfolgen Sie hier die Pressekonferenz:

(wird erweitert)