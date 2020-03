So warm verabschiedet sich der Winter auf Mallorca

Das Wetter zeigt sich auf Mallorca derzeit von der allerbesten Seite. Bei blauem Himmel und lauem Lüftchen sollen die Temperaturen auf bis zu 27 Grad steigen.

Nach einer kühlen Nacht und Auflösung des Frühnebels ist am Donnerstag (12.3.) die Sonne mit voller Kraft durchgebrochen. Das Thermometer steigt nachmittags in Sa Pobla auf 27 Grad, in Palma de Mallorca und Felanitx immerhin auf 23 Grad. Nachts soll es sich wieder auf Werte unter 10 Grad abkühlen.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: unsere MZ-Livecams

Am Freitag (13.3.) bleibt es zwar frühlingshaft und sonnig, aber mit deutlich kühleren Temperaturen. Die Höchstwerte liegen in Sa Pobla bei nur 18 Grad, also neun Grad weniger als am Vortag. In Palma de Mallorca werden 20 Grad erreicht. Nachts fällt das Thermometer auf Werte um die 10 Grad.

Auch am Wochenende bleibt das Wetter stabil: Höchstwerte um die 20 Grad. Kühle Nächte, schwacher Nord- oder Nordostwind. Es bleibt wahrscheinlich trocken. Am Samstag könnte es ortsweise kurzzeitig etwas regnen.