Tödlicher Hitzschlag im Auto: Großvater wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Zu einer einjährigen Haftstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird, ist ein Großvater auf Mallorca verurteilt worden, der seine zehn Monate alte Enkelin an einem Sommertag im Auto in Manacor vergessen hatte und so für ihren Tod durch Hitzschlag verantwortlich wurde. Ein entsprechendes Urteil nahm der Mann am Mittwoch (11.3.) vor Gericht an.

Der tragische Vorfall trug sich am 10. August 2018 zu. Der damals 55-Jährige holte wie gewohnt seine Enkelin bei ihren Eltern ab, um sie zur Kinderkrippe zu fahren. Er parkte das Auto, vergaß aber, das Kind abzugeben. Erst als die Mutter ihre Tochter von der Krippe abholen wollte, wurde der Irrtum bemerkt. Das kleine Mädchen war bereits tot. Der Großvater bekannte sich der fahrlässigen Tötung schuldig. Er erhielt das niedrigste Strafmaß, das für den Strafbestand vorgesehen ist. Die Mutter des Kindes verzichtete auf die zunächst geforderte Entschädigungszahlung. /tg