Auf Mallorca werden Fitnessstudios und Diskotheken geschlossen

Mallorca schließt im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie die gesamte Gastronomie. Das hat die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol in einer Pressekonferenz am Freitagmittag (13.3.) angekündigt. Die Vorgabe gelte für 15 Tage auf den Balearen, eingeschlossen sind alle Veranstaltungssäle, Fitnesszentren und Sporthallen.

"Jede Geste zählt", so Armengol, die an die Eigenverantwortung eines jeden einzelnen appellierte, unnötige Sozialkontakte zu unterlassen. Nur so könne man die Überlastung der Gesundheitsbehörden verhindern und die Krise schnell hinter sich lassen. Die Sozialistin dankte zudem den Angestellten des öffentlichen Gesundheitssystem sowie der Verwaltung für ihren Einsatz.

Armengol wiederholte ihre Forderung an die spanische Zentralregierung, auf den Balearen ankommende Passagiere aus Krisenregionen zu kontrollieren. Auf einer Insel sei so etwas leicht zu bewerkstelligen, falle aber nicht in die Zuständigkeit der Landesregierung.

Alle Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca