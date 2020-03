So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Nach sommerlichen Temperaturen unter der Woche sinken die Höchsttemperaturen am Wochenende wieder etwas. Am Freitag (13.3) werden maximal 21 Grad in Palma erreicht. In Sa Pobla steigen die Temperaturen auf maximal 18 Grad, in Felanitx auf 17. Den ganzen Tag über ist mit Wolken zu rechnen, die sich vor die Sonne schieben. In der Nacht geht es dann auf bis zu 6 Grad runter.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: unsere MZ-Livecams

Am Samstag (14.3) ist mit einer Höchsttemperatur von 19 Grad in Palma, Sa Pobla und Felanitx zu rechnen. Bis zum Mittag bleibt es sonnig, bis abends ziehen Wolken auf. Es kann vereinzelt zu Regenschauern kommen. Der Wind weht leicht aus Nord- und Nordosten. Nachts fällt der Wert auf kühle 6 bis 8 Grad.

Am Sonntag (15.3) herrscht Ostwind, und die Bewölkung nimmt ortsweise zu. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei um die 20 Grad. Mit Regen ist nicht zu rechnen. /aw