Spanien-Premier Pedro Sánchez ruft den Ausnahmezustand aus

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat am Freitagnachmittag (13.3.) in der Coronavirus-Krise den Ausnahmezustand ausgerufen. Es handelt sich dabei wörtlich um einen "estado de alarma", also einen Alarmzustand, die erste von drei Stufen des Ausnahmezustandes. Dieser Ausnahmezustand gilt laut Medieninformationen für das gesamte Land für einen Zeitraum von 15 Tagen. Sánchez ließ allerdings in seiner Erklärung noch nicht durchblicken, welche Maßnahmen genau ergriffen werden.

Es handle sich um "außergewöhnliche Entscheidungen", sagte Sánchez. "Wir befinden uns in der ersten Phase eines Kampfes gegen das Virus, uns erwarten ganz harte Wochen." Sánchez schloss nicht aus, dass in Spanien bereits in der kommenden Woche die Zahl von 10.000 Fällen erreicht werden könnte. Der Ministerpräsident appellierte besonders an junge Menschen, die Empfehlungen der Gesundheitsexperten genauestens zu befolgen und für eine Zeit lang auf ihren gewohnten Alltag zu verzichten, um die medizinische Versorgung älterer Mitbürger zu gewährleisten. "Wir brauchen eine absolute Disziplin in unserem Sozialleben", sagte Sánchez. Der Sieg gegen das Virus hänge von jedem einzelnen ab.

"Wir werden Wochen brauchen, aber wir werden das Virus besiegen. Und wir schaffen das eher, wenn sich alle an die Empfehlungen halten und mitarbeiten", schloss der Sozialist.

Am Samstag (14.3.) tritt der Ministerrat zusammen. Danach werden genauere Details zum Inhalt des Ausnahmezustandes erwartet.

Es ist das zweite Mal in der Geschichte der spanischen Demokratie, dass ein Präsident den Ausnahmezustand ausgerufen hat. Das erste Mal war im Dezember 2010, als die Fluglotsen im ganzen Land streikten. Während 43 Tagen übernahmen Experten der Streitkräfte die Aufgaben. /jk

