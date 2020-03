79-jähriger Mann stirbt bei Unfall auf Mallorca

Ein Unfall auf Mallorca hat am Freitag (13.3.) einen 79-jährigen Mann das Leben gekostet. Der Senior war gegen 17.30 Uhr mit einem Citroën Saxo von Muro nach Can Picafort unterwegs, als er am Ortsausgang in einem Kreisverkehr von der Straße abkam und einen etwa sechs Meter hohen Abhang in einen aufgelassenen Steinbruch stürzte.

Der Mann wurde in dem Auto, das auf dem Dach zum Liegen kam, eingeklemmt. Die Rettungskräfte stellten am Unfallort fest, dass der Mann offensichtlich sofort tot war. Die Feuerwehr barg den Leichnam des Mannes. /jk