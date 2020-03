Coronavirus: Shutdown in Spanien - das sind die Bestimmungen

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat in einer Rede an die Nation am Samstagabend (14.3.) einen weitreichenden Shutdown für das ganze Land ausgesprochen, der mit sofortiger Wirkung aber der Veröffentlichung im spanischen Gesetzblatt in Kraft trete. Grundlage ist die Ausrufung des Alarmzustands angesichts der Coronavirus-Krise, den der spanische Ministerrat zuvor beschlossen hatte. Der Shutdown schränkt die Bewegungsfreiheit ein, sieht die Schließung einen Großteil des Einzelhandels vor und beschränkt den Transportsektor.

Die öffentlichen Verkehrswege dürfen nur noch für folgende Zwecke benutzt werden:

Kauf von Lebensmitteln, Arzneimitteln und Gütern des Grundbedarfs

Besuch von Krankenhäusern und Gesundheitszentren

Weg zur Arbeit und Rückweg

Pflege von Senioren, Kindern und Schutzbedürftigen

Aufsuchen von Banken

Fahrt zur Tankstelle

Das spanische Innenministerium kann Verkehrswege sperren, wenn dies aus gesundheitlichen Gründen nötig ist. Schulen und Universitäten setzen den Lehrbetrieb aus.

Nur noch bestimmte Geschäfte dürfen öffnen: Lebensmittelläden, Apotheken, Optikbetriebe, Orthopädiegeschäfte, Kioske, Tankstellen, Friseure, Geschäfte für Tierfutter oder Telekommunikationsbetriebe. Restaurants und Cafés bleiben geschlossen, der Verzehr in Lokalen ist verboten. Geschlossen bleiben auch öffentliche Kultur-, Freizeit- und Sporteinrichtungen. Umzüge und Prozessionen sind untersagt, für Gottesdienste gelten Auflagen.

Der öffentliche Nahverkehr wird nicht unterbrochen, aber die Frequenzen werden gesenkt, um die Bewegungen der Menschen zu verlangsamen. Auch soll nur noch die Hälfte der geplanten Tickets verkauft werden, sowohl was Flüge als auch was Zug- oder Busfahrten betrifft.

Im Rahmen des Alarmzustands kann die Regierung alle für die Bekämpfung des Virus nötigen Maßnahmen treffen, die auch die vorübergehende Beschlagnahmung von Gütern oder den Zugriff auf den privaten Gesundheitssektor umfassen.

Nicht Ideologien oder territoriale Fragen, einzig der Kampf gegen das Virus sei jetzt ausschlaggebend, so Sánchez. Alle Beschlüsse würden durch die spanische Zentralregierung getroffen. Grundlage für die Vorgaben seien die wissenschaftlichen Erkenntnisse angesichts eines medizinischen Notstands, einer Situation, die im ständigen Wandel sei.

Der Entwurf mit den konkreten Bestimmungen war bereits im Laufe des Tages bekannt geworden. Der Rede zuvorgegangen war eine stundenlange Sitzung des Ministerrats, in dem es zu Spannungen zwischen den beiden Koalitionspartnern der Linksregierung - Sozialisten und Unidas Podemos - gekommen war. Hintergrund ist offenbar die Reichweite der erweiterten Kompetenzen im Rahmen des Alarmzustands, die vor allem in den Zuständigkeitsbereich der von den Sozialisten kontrollierten Ministerien fallen.

Das Maßnahmenpaket ergänzt die Bestimmungen, die bereits die Autonomen Regionen wie die Balearen erlassen haben. Auf Mallorca wurden am Freitag die Schließung von Diskotheken und Fitnesszentren sowie Auflagen für Restaurants beschlossen.

Es ist das zweite Mal in der Geschichte der spanischen Demokratie, dass ein Präsident den Alarmzustand ausgerufen hat. Das erste Mal war im Dezember 2010, als die Fluglotsen im ganzen Land streikten. Während 43 Tagen übernahmen Experten der Streitkräfte die Aufgaben. /jk

