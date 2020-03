Mallorca erwartet den Shutdown der Insel

Der Reiseverkehr nach Mallorca muss umgehend vorübergehend eingestellt werden. Das ist die Überzeugung der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol. Am Freitagabend forderte sie dies erneut gegenüber dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez."Ich sagte ihm, die Regierung solle vorübergehend die Flugverbindungen auf unsere Inseln einschränken, um unsere Bürger zu schützen", ließ Armengol in einem Tweet nach dem Telefonat wissen.





He parlat amb el President @sanchezcastejon. Hem analitzat la gravetat de la situació i li he oferit tot el suport. Li he explicat les dures mesures de contenció que hem pres i li he demanat que,per protegir a la nostra gent,restringeixi temporalment les connexions amb les Illes. — Francina Armengol (@F_Armengol) March 13, 2020

Die Balearen-Regierung sorgt sich besonders um die Flugverbindungen mit Gegenden, in denen die Pandemie außer Kontrolle ist. Als besonders kritisch erachtet sie, dass weiterhin, wo der Coronavirus besonders wütet, auf die Inseln kommen.Auf den Inseln wird damit gerechnet, dass ein Großteil der Flugverbindungen im Laufe des Samstags eingestellt werden. Auch eine, nachdem der spanische Ministerpräsident am Freitag die Ausrufung des spanienweiten Alarmzustandes ankündigte. Die spanische Regierung will den Alarmzustand und weitere Maßnahmen in einem Ministerrat im Laufe des Vormittages beschließen. Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol will danach vor die Presse treten.Bereits zuvor ist der Reiseverkehr nach Mallorca deutlich zurückgegangen. Am Freitag waren viele der sonst gut gefüllten Gänge im Flughafen Son Sant Joan wie