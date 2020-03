Applaus für die "Helden der Coronavirus-Krise" auf Mallorca

Wer die Mitarbeiter des Gesundheitssystems auf Mallorca angesichts der Belastung durch die Coronavirus-Krise moralisch unterstützen will, hat dazu am Abend Gelegenheit: Überall in Palma de Mallorca applaudieren Bewohner von ihren Fenstern aus den "Helden der Coronavirus-Krise" zu.

Zahlreiche Menschen in ganz Spanien folgten der in den sozialen Netzwerken ins Leben gerufenen Initative bereits am Samstagabend (15.3.). Gab es den ersten Applaus um 22 Uhr, wird die Geste am Sonntagabend auf 20 Uhr vorgelegt - damit sich auch die Kinder daran beteiligen können, bevor sie ins Bett gehen, wie es heißt.

Videos auf Facebook, Twitter, Instagram sowie in den Whats-app-Gruppen dokumentieren die Solidaritätsgeste sowie auch die Reaktionen darauf. So mancher Angestellte konnte angesichts des lang anhaltenden Applauses seine Tränen nicht unterdrücken.

Eine Frau, die ihren Blumenladen wegen der Auflagen des Notfalldekretes schließen musste, brachte unterdessen die nicht verkauften Sträuße bei einer Privatklinik in Palma de Mallorca vorbei und legte sie mit einem Dankesgruß an der Notaufnahme ab. /ff

