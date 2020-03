Frau festgenommen, die nach positivem Coronavirus-Test Krankenhaus verlässt

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat eine Frau festgenommen, die positiv auf den Coronavirus getestet worden war und das Krankenhaus auf eigene Faust verlassen hat. Die Patientin wurde daraufhin zwangseingewiesen.

Die Frau war im Landeskrankenhaus Son Espases getestet worden. Die Patientin verließ trotz des Ergebnisses das Hospital und suchte ihr Hotel auf, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Die Polizeiaktion wurde veranlasst, nachdem die balearischen Gesundheitsbehörden Alarm geschlagen hatten. Gegen 13 Uhr wurden die Beamten in dem Hotel vorstellig und nahmen die Frau fest. Anschließend wurde sie zurück nach Son Espases gebracht.

Die Polizeibehörden patrouilleren bereits den ganzen Tag, um Passanten auf die Einschränkung der Bewegungsfreiheit hinzuweisen, die in der Nacht auf Sonntag in Kraft trat. Um die Pandemie zu bekämpfen, dürfen die Menschen in ganz Spanien nur noch für den Gang zum Supermarkt, zum Arzt oder etwa zur Arbeit das Haus verlassen. Bei Zuwiderhandeln drohen Geld- oder gar Haftstrafen, wobei unklar ist, ab wann es die Polizei nicht mehr dabei belässt, Hinweise auszusprechen.

Urlauber unter anderem an der Playa de Palma wurden auch auf Deutsch und Englisch per Megafonie auf die Auflagen hingewiesen und aufgefordert, ihr Hotel nicht zu verlassen.

Im Lauf des Sonntags sei es nur zu kleineren Zwischenfällen gekommen, heißt es. So wollte etwa eine Frau trotz mehrfacher Hinweise den Gesa-Park nicht verlassen und nach Hause gehen.

Bis Sonntag gab es auf den Balearen 55 bestätigte Coronavirus-Fälle.

Alle Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca