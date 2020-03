Fragen und Antworten: So meistern Sie Ihren Alltag auf Mallorca in Zeiten des Coronavirus

Kaum Verkehr am Montagmorgen (16.3.).

Das Coronavirus breitet sich auch auf Mallorca aus, es gilt spanienweit der Alarmzustand. Davon ist ein Großteil des öffentlichen Lebens auf Mallorca betroffen. Hier fassen wir die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Coronavirus auf Mallorca zusammen.

Welche Ausnahmen gelten hinsichtlich der verordneten "Ausgangssperre"?

Nach Möglichkeit soll jeder zu Hause bleiben, um dabei mitzuhelfen, die Pandemie abzubremsen. Es gelten aber folgende Ausnahmen:



Kauf von Lebensmitteln, Arzneimitteln und Gütern des Grundbedarfs

Besuch von Krankenhäusern und Gesundheitszentren

und Weg zur Arbeit und Rückweg

und Rückweg Pflege von Senioren, Kindern und Schutzbedürftigen

Aufsuchen von Banken

Fahrt zur Tankstelle

Aus Gründen höherer Gewalt oder infolge einer Notlage

Sonstige Zwecke von vergleichbarer Wichtigkeit

Wie lange wird dieser Hausarrest dauern?

Offiziell erst mal 15 Tage, gerechnet seit Sonntag (15.3.). Die spanische Regierung hat aber schon durchklingen lassen, dass diese Zeit nicht ausreichen wird.

Darf ich spazieren gehen?

Das kommt darauf an. Eine Ausnahme gilt für das Ausführen des Hundes. Das Tier darf aber kein Alibi für einen Familienausflug sein - es wurden schon Passanten verwarnt, die mit Begleitung unterwegs waren.

Nicht erlaubt ist es hingegen, durch die Stadt zu bummeln oder an der Uferpromenade zu flanieren. Auch Joggen oder sonstige sportliche Tätigkeit außerhalb der eigenen Wohnung oder des eigenen Grundstücks ist nicht erlaubt. Wer das Haus verlässt, muss dafür einen gewichtigen Grund haben (siehe oben). Alle Kultur- und Freizeitveranstaltungen sind ohnehin abgesagt oder vertagt.

Was hat überhaupt noch geöffnet?

Nur noch bestimmte Geschäfte dürfen öffnen: Lebensmittelläden, Apotheken, Optikbetriebe, Orthopädiegeschäfte, Kioske, Tankstellen,Reinigungen, Hygienebedarf, Geschäfte für Tierfutter oder Post-, Informatik- und Telekommunikationsbetriebe. Menschenansammlungen sind zu vermeiden.

Bars und Restaurants bleiben geschlossen, der Verzehr in Lokalen ist verboten, es darf aber Essen nach Hause zu Kunden geliefert werden. Hotels können demnach geöffnet bleiben, dürfen aber keine externen Gäste bewirten. Geschlossen sind auch alle öffentlichen Kultur-, Freizeit- und Sporteinrichtungen.

Welche Situation erwartet mich in den Supermärkten auf Mallorca?

Die Supermärkte und Lebensmittelläden der Insel haben ganz normal geöffnet. Allerdings wurden Maßnahmen ergriffen, um Menschenaufläufe zu verhindern. Zum Teil gibt es Einlasskontrollen, damit nur eine bestimmte Zahl von Kunden gleichzeitig im Laden ist und so Abstand halten kann. Nur eine Person der Familie darf einkaufen.

Versorgungsengpässe werden ganz klar ausgeschlossen, auch wenn in Folge von Hamsterkäufen die Regale zum Teil erst nach und nach aufgefüllt werden. Die Supermärkte haben das Personal inzwischen aufgestockt. Engpässe gibt es aber bei bestimmten Hygiene-Artikeln.

Kann ich weiterhin auf den Wochenmärkten einkaufen?

Die Stände mit Obst und Gemüse dürfen weiterhin öffnen, um die Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen. Sonstige Stände dagegen haben geschlossen, genauso wie alle weiteren Märkte wie etwa die Töpfermesse Fira del Fang.

Was passiert mit der Müllabfuhr?

Die Stadtwerke Emaya in Palma de Mallorca haben erklärt, dass der Müll wie immer entsorgt wird. Liegt in einem Haushalt eine Coronavirus-Infektion vor, müssen die Müllbeutel sorgfältig verschlossen werden. Die Sperrmüllabholung ist ausgesetzt, die Stellen für die Annahme von Wertstoffen und Sondermüll sind geschlossen. Für die weiteren Gemeinden liegen keine Infos zu Änderungen bei der Müllabfuhr vor.

Kann ich den Gottesdienst aufsuchen? Und was ist mit den Osterprozessionen?

Das ist möglich unter Auflagen. Die Gläubigen müssen Abstand halten, es gibt Limits für die Besucherzahl. Die Weihwasserbecken sind leer, das Küssen der Heiligenfiguren ist verboten. Der in katholischen Messen übliche Friedensgruß per Handschütteln wurde ausgesetzt. Die spanische Bischofskonferenz empfiehlt ausdrücklich, den Messen per Fernsehen oder Hörfunk beizuwohnen.

Was passiert mit dem Flugverkehr?

Verkehren weiterhin die öffentlichen Verkehrsmittel?

Ja. Palmas Stadtbusse behalten den bisherigen Fahrplan bei. Es gelten aber Vorsichtsmaßnahmen in Sachen Hygiene. So kann nicht mehr mit Bargeld bezahlt werden. Urlauber ohne Bürger- oder Zehnerkarte dürfen kostenlos einsteigen, um zum Flughafen zu gelangen.

Bei den Überlandbussen und den Zügen werden die Frequenzen Schritt für Schritt um rund 50 Prozent heruntergefahren, wie es das Dekret zum Notstand in Spanien vorsieht. Außerdem sollen nur etwa ein Drittel der möglichen Plätze gefüllt werden, um den Abstand innerhalb der Busse und Züge zu gewährleisten.

Was ist mit meinem Fahrzeug, das in der Kurzparkzone steht?

Palma de Mallorca hat die Kurzparkzone (ORA) ausgesetzt, es werden derzeit keine Knöllchen verteilt. Das Radverleihsystem BiciPalma ist seit Sonntag ebenfalls außer Betrieb.

Da zudem auch der TÜV (ITV) seit Montag geschlossen ist, sollen vorerst auch keine Knöllchen an Autofahrer verteilt werden, die die Frist versäumt haben.

Wie weise ich bei Kontrollen nach, dass ich auf dem Weg zur Arbeit bin?

Darauf gibt es noch keine klare Antwort. Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie einen Dienstausweis mit sich führen können. Sobald es eine klare Regelung gibt, führen wir sie hier auf.

Was müssen Arbeitnehmer auf Mallorca sonst noch zum Coronavirus wissen?

Für Arbeitnehmer gibt es klare Regeln, wie man sich im Fall einer Infizierung zu verhalten hat. Wer Kontakt zu infizierten Personen hatte und deshalb unter Beobachtung der Gesundheitsbehörden steht, muss dem Arbeitsplatz fernbleiben und gilt als arbeitsunfähig und krankgeschrieben. Der Lohn wird wie bei einem Krankheitsfall fortgezahlt, informiert die Berufsgenossenschaft Mutua Balear.

Grundsätzlich empfehlen die spanischen Behörden die Arbeit von zu Hause aus. Dies kann man mit entsprechender Begründung bei seinem Arbeitgeber beantragen, der dann darüber entscheiden muss. Die spanische Regierung hat Hilfen für Arbeitnehmer in Aussicht gestellt, die von zu Hause arbeiten wollen, weil der Schulunterricht ihrer Kinder ausfällt.

Und was sollte ich tun, wenn ich befürchte mit dem Coronavirus auf Mallorca infiziert zu sein?

Melden Sie sich unter der Telefonnummer 061 und befolgen Sie die Anweisungen des Gesundheitspersonals. Suchen Sie möglichst kein Krankenhaus oder Gesundheitszentrum auf, um das Risiko, weitere Personen anzustecken, möglichst gering zu halten.

Das balearische Gesundheitsministerium rät zu diesem Online-Test, wenn Sie unschlüssig sind, ob Sie vielleicht mit dem Coronavirus infiziert sind.

