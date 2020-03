Coronavirus-Krise auf Mallorca: Polizei ahndet Verstöße gegen Ausgangssperre

Die Vorgaben zur Ausgangssperre auf Mallorca zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie werden nur zum Teil eingehalten. Am häufigsten musste die Polizei am Montag (16.3.) Personen verwarnen, die in Begleitung im Auto unterwegs waren oder in Gruppen durch die Straßen gingen. Zwar dürfen die Menschen das Haus verlassen, um Lebensmittel einzukaufen oder zur Arbeit zu fahren. Aber das darf nicht in Begleitung geschehen.

Die Nationalpolizei leitete wegen den Verstößen am Montagvormittag die ersten fünf Strafverfahren auf den Balearen ein. In einem Fall wurde eine Person dabei erwischt, wie sie ein Bier auf dem öffentlichen Gehweg konsumierte. Ein weiterer Passant reagierte nicht auf die Fragen der Polizisten und fing stattdessen zu tanzen an, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtete. Des Weiteren gab er einen falschen Namen an. Die Polizei begleitete den Mann daraufhin nach Hause zur Feststellung der Personalien.

Eine Mutter unterdessen ließ ihre beiden Töchter auf der Straße spielen. Auf dem Markt von Pere Garau mussten verwarnt werden, weil sie in Begleitung die Obst- und Gemüsestände aufsuchten und den Mindestabstand zu ihren Mitmenschen nicht einhielten.

"Viele Menschen nehmen unsere Anweisungen nicht ernst", so ein Polizist. Dabei weisen Polizeiwagen per Megafonie sowie Patrouillen immer wieder auf die Vorgaben hin, die die spanische Regierung im Rahmen des Alarmzustands erlassen hat. Im schlimmsten Fall drohen Geldstrafen in Höhe von bis zu 30.000 Euro.

Am vergangenen Wochenende wurden speziell Urlauber verwarnt, die etwa an der Playa de Palma spazieren gingen, oder Freizeitsportler, die an der Promenade entlang liefen.

