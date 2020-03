Coronavirus: Spanische Soldaten desinfizieren Verkehrsbehörde in Palma de Mallorca

Seit Dienstag (17.3.) ist das spanische Militär in den Straßen von Palma de Mallorca präsent.

Seit Dienstag (17.3.) ist das spanische Militär in den Straßen von Palma de Mallorca präsent. Foto: DM

Mit einer Chlorlösung und 70-prozentigem Alkohol hat eine Spezialeinheit des spanischen Militärs am Dienstag (17.3.) die Verkehrsbehörde in Palma de Mallorca desinfiziert. Die vom Innenministerium im Rahmen der Coronavirus-Krise angeordnete Aktion wurde von 15 aus Valencia eingeflogenen Experten des spanischen Heeres durchgeführt, die dabei von in Palma de Mallorca stationierten Soldaten unterstützt wurden.

Mit Schutzanzügen und Masken ausgestattete Zweierteams reinigten das Gebäude komplett von Hand. Für Computer, Monitore und Tastaturen benutzten sie die Alkohollösung, für Boden, Wände und Mobiliar die Chlorlösung.

Warum ausgerechnet dieses Gebäude komplett desinfiziert wurde, war zunächst nicht bekannt. /tg

