Die in Palma umgekippten Palmen waren gesund

Gleich 14 Palmen waren in kurzer Zeit dem Sturm zum Opfer gefallen.

Gleich 14 Palmen waren in kurzer Zeit dem Sturm zum Opfer gefallen. Foto: DM

Die während der Stürme der ersten Tage im März umgeknickten Palmen am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca waren gesund. Das ist das Ergebnis einer von der Balearen-Hauptstadt in Auftrag gegebenen Untersuchen. Keine der 14 Palmen zeigte Spuren von Schädlingsbefall.

Die Stadt wollte Gewissheit über den Zustand der Gewächse haben, da innerhalb kurzer Zeit mehrere Palmen umgeknickt waren. Die Gewächse gelten als sehr windresistent. Fachleute hatten vermutet, die Bäume könnten geschwächt gewesen sein. /tg