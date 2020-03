Strand in Cala Llombards wird für Saison hergerichtet

Mehrere Strände in Santanyí fehlte nach den Riesenwellen der Sand.

Mehrere Strände in Santanyí fehlte nach den Riesenwellen der Sand. Foto: DM

Anderthalb Monate nach den Verwüstungen durch Sturmtief Gloria genehmigte die spanische Küstenbehörde dem Rathaus Santanyí, den Strand an der Cala Llombards zu sanieren. Bürgermeisterin Maria Pons zeigte sich erfreut, wies aber darauf hin, dass es noch weitere Sturmschäden gebe, die bis zum Saisonstart repariert werden müssten.

Auch in anderen Gemeinden auf der Insel hofft man darauf, so schnell wie möglich mit den Reparaturarbeiten beginnen zu können. Die Zentralregierung hatte nach dem Sturm Hilfen versprochen, die dann geringer ausfielen als erhofft. Zudem fällt der Küstenabschnitt einschließlich der Strände und Küstenpromenaden in die Zuständigkeit der Küstenbehörde, sodass die Gemeinden nicht einfach auf eigene Faust loslegen dürfen. /tg