Hotels auf Mallorca müssen innerhalb von sieben Tagen dichtmachen

Die Zentralregierung in Madrid hat die Forderung der Balearen-Regierung auf Mallorca sowie zahlreicher Hoteliers erhört und am späten Donnerstagabend (19.3.) ein Dekret verabschiedet, das alle Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze und sonstige Ferienunterkünfte in ganz Spanien dazu verpflichtet, aufgrund der Coronavirus-Krise innerhalb von sieben Tagen ihre Aktivitäten einzustellen. Die Gemeinschaftsräume der Hotels, wie etwa Speisesäle oder Schwimmbäder, sind ein idealer Ort, um das Virus weiterzugeben. In den meisten Hotels dürfen sich ab dem kommenden Donnerstag (26.3.) damit nur noch Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen aufhalten.

Allerdings gibt es eine Ausnahme: Hotels, in denen Langzeitgäste untergekommen sind und die über weiträumige Einrichtungen verfügen, in denen es nicht zu Menschenansammlungen kommt, dürfen auch weiterhin geöffnet haben. Dazu gehört auch, dass etwa die Zimmer so eingerichtet sind, dass die Urlauber dort alle wichtigen Bedürfnisse befriedigen können, um möglichst wenig das Zimmer verlassen zu müssen. Neue Gäste dürfen allerdings auch in diesen Hotels nicht mehr ankommen.

Die Hoteliers auf Mallorca konzentrieren derzeit die Urlauber vor allem an der Playa de Palma, wo derzeit 33 von 110 Hotels noch geöffnet sind. Vor der Eskalation der Coronavirus-Krise in Spanien waren bereits 60 Prozent der Hotels in dieser Gegend geöffnet. /jk

