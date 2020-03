Herztat-Stiftung und evangelische Gemeinde helfen bei Einkäufen

Die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde auf Mallorca und die Stiftung Herztat rufen Residenten, die sich nicht mehr alleine versorgen können, dazu auf, sich bei ihnen zu melden. "Leider dürfen wir Sie in dieser Zeit nicht in Ihrer Wohnung besuchen oder Gemeinsames unternehmen. Aber wir können für Sie einkaufen!", heißt es in dem Aufruf.

Die Unterstützung sei für Menschen gedacht, für die es schwierig ist, aus dem Haus zu kommen, Auto zu fahren, in einer Schlange zu stehen, und die auch keine unmittelbaren Nachbarn haben, die sie ansprechen können. "Wir versuchen, in Ihrer Nähe einen Paten oder eine Patin zu finden, mit dem Sie sich telefonisch besprechen können und der Ihnen hilft!", lassen Herztat-Initiator Roland Werner und Pfarrerin Heike Stijohann wissen. Kontakt über die Telefonnummer: +34 634 041 668 oder die E-Mail mallorca@herztat.de.

Die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde und die Stiftung Herztat arbeiten seit über zwei Jahren in der Begleitung von Menschen auf Mallorca zusammen. Die Unterstützung ist ehrenamtlich und kostenfrei. Die Stiftung Herztat verfügt derzeit über ein inselweites Netzwerk von 24 ehrenamtlichen Helfern.

Darüber hinaus betreibt die evangelische Gemeinde schon seit Jahren einen Krankenhausbesuchsdienst. Wegen der Coronavirus-Krise können auch hier keine Besuche mehr gemacht werden. "Wir kommen nicht mehr rein", sagt Pfarrerin Heike Stijohann. Eine telefonische Betreuung sei aber weiterhin möglich.

