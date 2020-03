Alarmzustand: massive Kontrollen auf Mallorca zum Beginn des Wochenendes

Bitte einmal anhalten und erklären, wohin Sie unterwegs sind: die Guardia Civil in Aktion.

Ein überwiegender Teil der Bevölkerung auf Mallorca und den Nachbarinseln hält sich diszipliniert an die Bestimmungen zum Alarmzustand. Das ist das Ergebnis der umfangreichsten Kontrollen seit dem Beginn der Ausgangsbeschränkungen vor sieben Tagen. Am Freitag (20.3.) richteten Mitglieder der Guardia Civil, der Nationalpolizei und den Ortspolizeien auf den Balearen rund 500 Kontrollpunkte ein, um festzustellen, ob die Autofahrer aus triftigen Gründen mit ihrem Wagen unterwegs sind. Am Samstag gingen die Überprüfungen weiter

Tausende von Autofahrern wurden bereits angehalten und dahingehend gecheckt, dass sie tatsächlich auf dem Weg von oder zur Arbeit sind, von oder zum Einkaufen oder auch von oder zu Familienangehörigen, die der Pflege bedürfen. Nach Mitteilung der Delegation der Zentralregierung auf den Balearen von Samstag (21.3.) verhielten sich nahezu alle Autofahrer vorbildlich und zeigten Verständnis für die Kontrollen. Zur Anzeige gebracht werden mussten nur ganz vereinzelt Wagenlenker.

Insgesamt, so die Mitteilung, hielten sich die Menschen strikt an die Ausgangssperren. Lediglich auf Ibiza musste eine Gruppe Jugendlicher verwarnt werden, die sich zu einem Saufgelage auf einem öffentlichen Platz traf. Und auf Menorca wurde ein Radfahrer angezeigt, der ohne ersichtlichen Grund auf seinem Rad unterwegs war. /jk

