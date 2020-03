Immer wieder graue Wolken und Regen auf Mallorca

Selbst wenn man das Wetter auf Mallorca diese Tage aufgrund der Corona-Ausgangssperre nicht auf Spaziergängen genießen darf, macht es auch Daheim einen Unterschied, ob es nun schüttet oder die Sonne strahlt.

Am Wochenende ist das Wetter auf Mallorca wechselhaft. Die Sone wechselt sich mit grauen Wolken ab, die hier und dort Regen bringen, auch Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Der Wind weht aus Ost und Nordost. Die Temperaturen sind stabil, am Tag werden maximal 19 Grad in Palma de Mallorca erreicht, in Felanitx 17, in Lluc 14 Grad.

Nachts bleibt es mild, die Temperaturen sinken nirgends auf der Insel unter 10 Grad. Im Raum Felanitx liegen die Tiefstwerte bei 14 Grad.

Am Sonntag wird es ungemütlich, bei grauem Himmel, Regen und Gewitter. Am Nachmittag verziehen sich im Südwesten und Südosten die Wolken und lassen wieder der Sonne den Vortritt. Die Temperaturen sind stabil, der Wind weht meist schwach.

In der neuen Woche geht es erstmal wolkig weiter, es kann weiter regnen. Nach etwas mehr Sonne am Dienstag kehrt dann laut der Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet am Mittwoch der Regen zurück. /ff