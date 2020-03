"Das Schlimmste kommt noch", warnt Spaniens Ministerpräsident

Pedro Sánchez bei der an seine Fernsehansprache anschließende Pressekonferenz am Samstagabend (21.3.)

Pedro Sánchez bei der an seine Fernsehansprache anschließende Pressekonferenz am Samstagabend (21.3.) Foto: Moncloa

In einer langen Fernsehansprache hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Samstagabend (21.3.) sein Land auf "harte Wochen" vorbereitet. Das "Schlimmste kommt erst noch", so Sánchez. Die "härteste Welle" der Coronavirus-Pandemie stehe noch bevor und werde das das Land "materiell" und "moralisch" auf die Probe stellen. Sowohl der Staat als auch die Gesellschaft seien aber darauf vorbereitet.

In Spanien hat die Pandemie bis Samstagabend bereits 1.326 Tote gefordert. Die Zahl der Infizierten wird auf über 25.000 Menschen geschätzt, über 1.600 von ihnen werden derzeit auf Intensivstationen behandelt.

Neue Maßnahmen kündigte der Ministerpräsident nicht an. Sánchez hatte sieben Tage zuvor den zunächst auf zwei Wochen befristeten Alarmzustand ausgerufen. Wenngleich die damit einhergehende Ausgangssperre weitgehend diszipliniert befolgt wird - wie der Ministerpräsident mehrmals lobte - hat sich die Lage weiter verschärft und wird es auch in den kommenden Tagen weiter tun.

Besonders betroffen ist dabei die Hauptstadt Madrid, wo die ersten Krankenhäuser überlastet sind und in aller Eile in den Messehallen des Ifema ein Feldlazarett für bis zu 5.000 Menschen eingerichtet wird. An die 40 Hotels haben sich außerdem bereit erklärt, Patienten aufzunehmen.

Zugleich mangelt es in vielen Krankenhäusern an Schutzmasken und -Kleidung sowie Material. Sánchez bestätigte den bereits zuvor bekannt gewordenen Kauf auf dem internationalen Markt von 1,3 Millionen Atemschutzmasken für Krankenhauspersonal und Patienten. Auch in Spanien selbst werde nun die Herstellung von medizinischem Material forciert.

Die Regierung setzt nun außerdem auf Schnelltests. Man habe 640.000 entsprechender Kits angeschafft worden, die nun verteilt werden sollen. Bislang war in Spanien nur spärlich getestet worden. Zudem sollen die Krankenhäuser mit 52.900 neuen Einsatzkräften verstärkt werden. Darunter sind pensionierte Ärzte und Pflegekräfte sowie Studenten.

