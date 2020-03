Balearen-Regierung "schließt" Mallorca nach Rückführung der Urlauber

Kaum noch wer an Bord: ein Eurowings-Flug von Palma nach Köln am Sonntag (22.3.).

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol hat am Sonntagnachmittag (22.3.) einen Mindest-Flugbetrieb ins Ausland während der Coronavirus-Krise ausgeschlossen. Wenn alle Urlauber die Inseln verlassen hätten, würden Mallorca, Ibiza, Menorca und Ibiza "geschlossen", sagte Armengol auf einer Pressekonferenz. Die einzigen verbliebenen Verbindungen seien dann jeweils ein täglicher Flug nach Madrid und Barcelona.

Die Rückführung der Urlauber ist derweil so gut wie abgeschlossen. Seit Mittwoch hätten an die 10.500 Besucher die Inseln verlassen, derzeit würden kaum noch welche auf den Balearen verbleiben, so Armengol. Tatsächlich wurden bereits am Sonntag mehrere Flüge nach Deutschland gestrichen, einer nach Köln startete gerade mal mit zwei Dutzend Passagieren.

Eine Sprecherin des spanischen Flughafenbetreibers Aena sagte der MZ, dass aber erst einmal weiter Flüge nach Deutschland stattfinden. So sind für Montagmorgen zwischen 8 Uhr und 9.15 Uhr vier Flüge nach Deutschland geplant, nach Dresden, Bremen, Frankfurt und Düsseldorf.

Eurowings bestätigte, dass weiterhin sogenannte "Rückholflüge" organisiert werden. Am Montag (23.3.) wolle das Unternehmen bekannt geben, in welchem Umfang dies weiterhin geschehen werde. Auch Condor und der Reiseveranstalter Altours vertrösten auf Montag für weitere Aussagen.

Das Auswärtige Amt, welches die Rückholflüge koordiniert, prüft derzeit, wie viele Flüge noch notwendig sind, um alle Urlauber aus den Reisegebieten zurückzuholen. ck/lk