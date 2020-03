Große Windhosen vor der Küste von Mallorca gesichtet

Vor Mallorcas Küste sind am Sonntagmorgen (22.3.) spektakuläre Windhosen gesichtet worden. Die sogenannten "cap de fiblós" sind auf der Insel keine Seltenheit, normalerweise treten sie vor allem im Herbst auf.



Der Wetterdienst Aemet hat wegen Regen und bis zumindest 17 Uhr Alarmstufe Gelb ausgegeben. Die Aussichten für die kommenden Tage deuten auf weiteres instabiles Wetter hin.



Bilder der Windhosen werden im Internet verbreitet, unter anderem von dem Vorsitzenden der Rechtsaußen-Partei Vox auf den Balearen Jorge Campos:





Hace un momento he podido grabar esta espectacular manga de agua, "cap de fibló" en mallorquín. #QuedateEnCasa @AEMET_Baleares pic.twitter.com/CGW6znF6ji — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) March 22, 2020

Dieses Bild ist in Cala Major bei Palma aufgenommen worden:Der Wetterdienst schätzt die möglichen örtlichen Niederschlagsmengen auf 20 Millimeter pro Quadratmeter. Auch in Palma hat es am Morgen heftig geregnet, bei Temperaturen zwischen 7 und 17 Grad wird es etwas kühler, bleibt aber mild.In der neuen Woche geht es erst einmal wolkig weiter, es kann weiter regnen. Nach etwas mehr Sonne am Dienstag kehrt dann laut der Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet am Mittwoch der Regen zurück.MZ- Livecams