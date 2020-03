Fünf Festnahmen auf Mallorca wegen Verstößen gegen die Ausgangssperre

Wegen Verstößen gegen die Ausgangssperre haben Nationalpolizei und Guardia Civil seit Sonntag (22.3.) fünf Personen auf Mallorca vorübergehend festgenommen. Vorgeworfen wird ihnen Widerstand gegen die Staatsgewalt im Rahmen des zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie verhängten Alarmzustands.

Zuletzt wurden am Montagmorgen zwei Frauen in Palma festgenommen, wie es in einer Pressemitteilung vom Montag heißt. Beamte hatten sie gleich zweifach beobachtet, wie sie durch die Straßen flanierten. Statt sich zu fügen, beschimpften die Passantinnen die Polizei und wurden handgreiflich. Ähnlich trug sich die Festnahme einer weiteren Frau zu.

Ein Mann in Palma argumentierte ohne Erfolg gegenüber den Beamten, dass er Tabak kaufen wollte. Allerdings hatte er kein Geld bei sich. Auch dieser Mann war zuvor verwarnt worden.

In Pollença unterdessen nahm die Guardia Civil am Sonntag einen Mann fest, der das Verlassen der Wohnung nicht rechtfertigen konnte und sich weigerte, sich auszuweisen.

Auch die Verkehrskontrollen werden fortgesetzt. Balearenweit wurden am Sonntag bei 400 Kontrollen mehr als 5.000 Personen identifiziert. Die Fahrer wurden darauf hingewiesen, dass es während der Ausgangssperre nicht erlaubt ist, seinen Zweitwohnsitz aufzusuchen. Die meisten Fahrer seien einsichtig gewesen.

