Hotel von Palmas Kongresszentrum wird für Patienten hergerichtet

Das an Palmas Kongresszentrum angeschlossene Hotel wird als provisorisches Krankenhaus hergerichtet, um bei Bedarf Patienten im Zuge der Coronavirus-Pandemie aufzunehmen. Das hat die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol am Montag (23.3.) angekündigt. Derzeit seien die Kapazitäten in den Krankenhäusern von Mallorca ausreichend, man wolle aber gerüstet sein für den Fall der Fälle, berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Derzeit werde das Hotel Meliá Palma Bay von Einsatzkräften der Streitkräfte medizinisch ausgerüstet, so Armengol. Die Hotelkette Meliá hatte ihre Häuser, die ohnehin im Zuge des Alarmzustands schließen müssen, für die Unterbringung von Patienten zur Verfügung gestellt.

Zuletzt waren am Montag balearenweit 400 Coronavirus-Fälle bestätigt, zehn Patienten sind gestorben. /ff

