Wetter: Es kühlt sich noch einmal richtig ab auf Mallorca

Am Dienstag (14.3.) ist der Himmel überwiegend von Wolken bedeckt. Vor allem im Süden der Insel kommt es zu Niederschlägen. Nachmittags bricht verstärkt auch mal die Sonne durch. Mäßiger bis starker Wind. Höchsttemperaturen um die 17 Grad in Palma de Mallorca (16 Grad in Felanitx, 12 Grad in Lluc), Tiefstwerte um 8 Grad in Palma (3 Grad in Berglagen).

