Wetter auf Mallorca: Auch die Sonne ist im Home Office

Es wird schmuddelig auf Mallorca: Mit Temperaturen wie in Deutschland und hoher Regenwahrscheinlichkeit lockt das Wetter am Donnerstag (26.3.) – außer Hundebesitzer und alle, die dringend einmal wieder einkaufen müssen – wohl niemanden nach draußen. Bei Höchstwerten von 14 Grad kommt es an einigen Orten zu starken Regenfällen mit Sturm und Hagel. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1.000 Metern. Nachts sinken die Temperaturen auf drei Grad. In der Sierra gibt es stellenweise Frost.



Amsteigen die Temperaturen in einigen Orten dann leicht an. Inundauf 16 Grad, inauf 15 Grad. Es bleibt aberAus Norden und Nordosten weht ein leichter, der am Nachmittag schwächer wird. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu

Einen weiteren leichten Temperaturanstieg gibt es dann am Samstag (28.3.). Die Sonne lässt sich trotz Höchsttemperaturen von 18 Grad auf Mallorca jedoch auch an diesem Tag nur selten blicken. Stattdessen kommt es in einigen Teilen der Insel bei einer Regenwahrscheinlichkeit von bis zu 65 Prozent, etwa in Santanyí oder Manacor, erneut zu Regenschauern.

Am Sonntag (29.3.) ist der Himmel dann zunehmend bewölkt. Die Temperaturen schaffen es an diesem Tag gerade einmal auf 16 Grad, etwa in Palma de Mallorca und Pollença. Nicht die schlechtesten Bedingungen also, um zu Hause geduldig auf das Aufheben der Ausgangssperre und das Frühlingserwachen auf Mallorca zu warten. /sw