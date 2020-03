Reiseveranstalter Tui bekommt milliardenschweren Überbrückungskredit

Reisen nach Mallorca - genau wie in die meisten anderen Ziele der Welt - sind aufgrund der Coronavirus-Krise zurzeit nicht denkbar. Das bringt die gesamte Tourismusbranche in Bedrängnis, auch riesige Reiseveranstalter wie die Tui. Der Konzern mit Sitz in Hannover hat am Freitag (27.3.) mitgeteilt, dass die Bundesregierung einen Überbrückungskredit in Höhe von 1,8 Milliarden Euro genehmigt hat. Zusätzlich verfüge man über eine bestehende Kreditlinie bei den Banken in Höhe von 1,75 Milliarden Euro. Der Überbrückungskredit der KfW steht noch unter Vorbehalt der Banken.

Die Tui hatte den Kredit beantragt, nachdem Mitte März nahezu der komplette Reisebetrieb zum Erliegen kam. Tui-Vorstandsvorsitzender Fritz Joussen erklärte, dass das Unternehmen prinzipiell wirtschaftlich gesund sei."Momentan sind wir jedoch mit beispiellosen internationalen Reisebeschränkungen konfrontiert. Wir sind dadurch vorübergehend ein Unternehmen ohne Produkt und ohne Einnahmen", sagte Joussen.

Laut der Pressemitteilung von Tui hatte das Jahr 2020 vielversprechend begonnen. Anfang Februar hätten die Buchungen für den Sommer um 14 Prozent über denen des Vorjahres gelegen, womit der Januar der beste Buchungsmonat der Unternehmensgeschichte gewesen sei. /jk

