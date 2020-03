Neue Zentrale koordiniert häusliche Behandlung von Coronavirus-Patienten

Die Fachkräfte arbeiten in provisorisch eingerichteten Räumen.

Die Gesundheitsbehörde auf Mallorca hat in Molinar eine zentrale Stelle eingerichtet, von der aus die Behandlungen für Coronavirus-Patienten koordiniert wird, die sich zu Hause in Quarantäne befinden. So soll zum einen die ambulante Versorgung der Patienten durch die mobilen Pflegeeinheiten besser verwaltet werden. Es gibt 513 Fälle, die derzeit ambulant betreute werden.

Außerdem kümmern sich die Mitarbeiter in der Zentrale darum, die Coronavirus-Test zu organisieren, darunter fällt auch die Verwaltung der Schnelltests. Insgesamt 33 Fachkräfte arbeiten in Molinar, ihnen stehen 32 Telefonleitungen zur Verfügung, 10 weitere sollen in den kommenden Tagen installiert werden.

