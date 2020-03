Francina Armengol bittet Pedro Sánchez um Lieferung medizinischer Güter

Francina Armengol, Ministerpräsidentin der Balearen, ist am Sonntag (29.3.) nach einer Videokonferenz mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez und den anderen Ministerpräsidenten des Landes vor die Presse getreten. Sie berichtete, dass sie Pedro Sánchez darum gebeten habe, zügig weitere medizinische Güter zu schicken. Seit Beginn der Krise haben die Balearen rund 110.000 Masken von der Zentralregierung erhalten. 600.000 hatte die Balearen-Regierung selbst gekauft, sie landeten am Sonntag (29.3.) in Palma de Mallorca.

Außerdem habe sie gefordert, sämtliche finanziellen Mittel der Gemeinden nutzen zu können, um die durch die Coronavirus-Krise verursachten Kosten zu decken. So wolle man eigenständig auf dem internationalen Markt COVID-19-Tests kaufen. /lk

