Sechs Festnahmen nach Verstößen gegen die Ausgangssperre

In Palma werden weiterhin Straßenkontrollen durchgeführt. Foto: B. Ramon

Am Wochenende kam es balearenweit zu Festnahmen wegen Verstöße gegen die Ausgangssperre, drei davon in Palma de Mallorca. Dort nahm die Polizei einen 32 Jahren alten Mann fest, nachdem er versucht hatte, mit seinem Auto vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Er überfuhr dabei mehrere rote Ampeln und konnte schließlich auf der Straße Aragón gestoppt werden.

Einen 42 Jahre alter Mann traf die Polizei trotz Ermahnung gleich mehrmals an. Er versuchte zu fliehen und wurde festgenommen. Ein dritter Mann wurde in Gewahrsam genommen, nachdem er versucht hatte, mit dem Auto nach Son Banya zu fahren. Er wurde positiv auf Alkohol getestet.

Am Samstagnachmittag wurde ein junger Mann in Alcúdia festgenommen, der sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Dabei krachte er gegen einen Laternenpfahl. Er war nicht in Besitz eines Führerscheines und hatte auch keine Versicherung für sein Auto.

Auf Ibiza nahmen Polizisten einen 29-Jährigen fest, der wiederholt auf der Straße aufgegriffen wurde. In Maó auf Menorca wurde ein 31-jähriger Mann festgenommen, weil er ebenfalls wiederholt gegen die Ausgangssperre verstoßen hatte. /lk

