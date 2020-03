838 Corona-Tote an einem Tag: Spaniens Krise erreicht eine neue Phase

Spanien startet am Montag (30.3.) in eine neue, verschärfte Phase der Ausgangssperre, die damit auch auf Mallorca gilt. In einer kurz vor Mitternacht am Sonntag (29.3.) im spanischen Gesetzesblatt BOE veröffentlichten Verordnung dürfen nur noch die für "servicios esenciales", also die "essentiellen Dienstleistungen" ausgeführt werden. Dazu gehören zum Beispiel die Produktion von Lebensmitteln, Medizin und Schutzkleidung ebenso wie die Verkauf und Transport von Lebensmitteln. Auch das Ausliefern von Produkten und die Heimarbeit bleiben erlaubt. Den spanischen Wortlaut der Verordnung finden Sie unter diesem Link.

Die spanische Regierung beschloss die Maßnahmen an einem Tag, an dem die Zahl der täglichen Todesfälle mit 838 auf ein neues Maximum gestiegen war. Seit Beginn der Krise verloren bereits 6.737 an Covid-19 erklankte Patienten ihr Leben. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen stieg auf fast 80.000 an, 5.000 von ihnen liegen auf den überfüllten Intensivstationen. Rund 14.700 haben die Krankheit überstanden.

Mit den neuen Maßnahmen sollen vor allem die Intensivstationen entlastet werden, erklärte die Regierung: "Die Hauptherausforderung liegt darin, die Intensivstationen nicht zu überlasten", erklärte Corona-Krisen-Koordinator Fernando Simón. Italien hatte vor einer Woche ähnlich drastische Maßnahmen beschlossen. Nach 969 Todesfällen am Freitag war die Zahl der täglichen Corona-Toten am Sonntag auf 889 gesunken. /tg



