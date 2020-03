Anwohner in Manacor fassen Autoknacker trotz Ausgangssperre

Ein Dieb auf Mallorca hat offenbar nicht damit gerechnet, dass die im Zuge der Pandemie des Coronavirus verordnete Ausgangssperre seine Arbeit erschweren würde - denn viele Menschen reagieren derzeit selbst nachts sensibler auf verdächtige Aktivitäten auf der Straße.

So hörten die Anwohner des Carrer Villalonga in Manacor in der Nacht auf Sonntag (29.3.) gegen 2 Uhr ein verdächtiges Geräusch. Die Nachbarn konnten vom Balkon aus einen Mann beobachten, der dabei war, ein Auto aufzubrechen. Laut dem Polizeibericht unterbrachen die engagierten Bürger daraufhin die verordnete Ausgangssperre, um den Dieb gemeinsam aufzuhalten. Sie kreisten den Mann ein und schnitten ihm damit die Fluchtwege ab.

Anschließend riefen die Anwohner die Nationalpolizei, die den Dieb kurze Zeit später festnahm. Die Anwohner kehrten daraufhin in ihre Häuser zurück und setzten ihre Ausgangssperre fort. Die Jagd auf Autoknacker ist zwar im Dekret zum Alarmzustand nicht als Ausnahme vorgesehen, genannt sind jedoch "höhere Gewalt" sowie sonstige zu rechtfertigende Gründe. /rb

