Wetter: So wechselhaft verabschiedet sich der März von Mallorca

Wechselhaftes und insgesamt eher feuchtes als sonniges Frühlingswetter herrscht diese Tage auf Mallorca. Die Temperaturen bleiben deutlich unter 20 Grad, und nachts wird es empfindlich kühl.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Montag (30.3.) wechseln sich Schauer und Sonnenschein ab. Der Wind weht schwach. Die Höchstwerte erreichen 17 Grad in Palma de Mallorca, 16 Grad in Felanitx, 15 Grad in Sa Pobla und 12 Grad in Lluc. Nachts kühlt es sich in Palma auf 6 Grad, in Felanitx auf 11 Grad, in Sa Pobla auf 6 Grad und in Lluc auf 3 Grad ab. Der Wind weht schwach.

Am Dienstag (31.3.) bleibt es feucht. Der Himmel ist überwiegend wolkig. Immer wieder fallen Schauer und sogar länger anhaltender Regen. Die Temperaturen steigen leicht an. In Palma de Mallorca werden tagsüber 18 Grad erreicht. Nachts schwanken die Werte um 10 Grad.

Zu den Schauern können ab Mittwoch (1.4.) auch noch Gewitter hinzukommen, die mitunter heftig ausfallen. Die Temperaturen bleiben stabil. Der Wind dreht nachmittags von Ost oder Nordost auf südliche Richtungen. Am Donnerstag bleibt es regnerisch. /tg